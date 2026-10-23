G42 уклала попередні угоди щодо ШІ-інфраструктури в Греції — The National

Компанія G42 з Абу-Дабі уклала попередні угоди з державними й приватними партнерами у Греції щодо вивчення можливостей розвитку інфраструктури штучного інтелекту. Домовленості стали частиною 18 меморандумів, угод і комерційних партнерств загальною вартістю €12,75 млрд, підписаних між ОАЕ та Грецією на Стратегічному форумі ОАЕ—Греція в Афінах.

Як повідомляє The National, G42 та п’ять компаній із її портфеля також досягли початкових домовленостей із грецькими структурами у сферах державних послуг, наук про життя та розумних міст.

План ШІ-фабрики

Підрозділи G42 Khazna Data Centres і Core42 разом із грецькою Copelouzos Group вивчатимуть розвиток ШІ-фабрики в Греції. Йдеться про поєднання інфраструктури центрів обробки даних із хмарними та обчислювальними потужностями для штучного інтелекту.

Khazna має очолити розвиток фізичної інфраструктури, а Core42 — забезпечити хмарні сервіси та ШІ-обчислення. Передбачається, що ними зможуть користуватися організації в банківському секторі, телекомунікаціях, судноплавстві та державному управлінні.

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Міські сервіси, освіта та біотехнології

Компанія Presight співпрацюватиме з Міністерством цифрового врядування Греції над можливим застосуванням аналітики на основі ШІ та інструментів оперативного аналізу даних для міської мобільності й муніципальних операцій. Спершу сторони зосередяться на використанні агентного ШІ для поводження з відходами та моніторингу водопровідних мереж.

Inception42 планує працювати з Міністерством цифрового врядування та штучного інтелекту Греції у напрямах державного управління й освіти. Серед напрямів — інструменти для підтримки засідань уряду, відстеження виконання урядових пріоритетів, навчання посадовців роботі з ШІ-агентами та освітні платформи.

Окремо медична технологічна компанія M42 підписала початкову угоду з Athens LifeTech Park. Партнерство охоплює дослідження у сфері наук про життя, інфраструктуру геномного секвенування, популяційну геноміку, клінічні розробки та взаємодію між інституційними біобанками.

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