Компания G42 из Абу-Даби заключила предварительные соглашения с государственными и частными партнёрами в Греции для изучения возможностей развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Договорённости стали частью 18 меморандумов, соглашений и коммерческих партнёрств общей стоимостью €12,75 млрд, подписанных между ОАЭ и Грецией на Стратегическом форуме ОАЭ—Греция в Афинах.

Как сообщает The National, G42 и пять компаний из её портфеля также достигли первоначальных договорённостей с греческими структурами в сферах государственных услуг, наук о жизни и умных городов.

План ИИ-фабрики

Подразделения G42 Khazna Data Centres и Core42 совместно с греческой Copelouzos Group будут изучать развитие ИИ-фабрики в Греции. Речь идёт о сочетании инфраструктуры центров обработки данных с облачными и вычислительными мощностями для искусственного интеллекта.

Khazna должна возглавить развитие физической инфраструктуры, а Core42 — обеспечить облачные сервисы и ИИ-вычисления. Предполагается, что ими смогут пользоваться организации в банковском секторе, телекоммуникациях, судоходстве и государственном управлении.

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Городские сервисы, образование и биотехнологии

Компания Presight будет сотрудничать с Министерством цифрового управления Греции над возможным применением аналитики на основе ИИ и инструментов оперативного анализа данных для городской мобильности и муниципальных операций. Сначала стороны сосредоточатся на использовании агентного ИИ для обращения с отходами и мониторинга водопроводных сетей.

Inception42 планирует работать с Министерством цифрового управления и искусственного интеллекта Греции в направлениях государственного управления и образования. Среди направлений — инструменты для поддержки заседаний правительства, отслеживания выполнения правительственных приоритетов, обучения должностных лиц работе с ИИ-агентами и образовательные платформы.

Отдельно медицинская технологическая компания M42 подписала первоначальное соглашение с Athens LifeTech Park. Партнёрство охватывает исследования в области наук о жизни, инфраструктуру геномного секвенирования, популяционную геномику, клинические разработки и взаимодействие между институциональными биобанками.

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