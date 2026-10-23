Firma G42 z Abu Zabi zawarła wstępne umowy z partnerami publicznymi i prywatnymi w Grecji w celu zbadania możliwości rozwoju infrastruktury sztucznej inteligencji. Ustalenia były częścią 18 memorandum, umów i partnerstw komercyjnych o łącznej wartości 12,75 mld euro, podpisanych między ZEA a Grecją podczas Strategicznego Forum ZEA–Grecja w Atenach.

Jak informuje The National, G42 i pięć spółek z jego portfela osiągnęły również wstępne porozumienia z greckimi podmiotami w dziedzinie usług publicznych, nauk przyrodniczych i inteligentnych miast.

Plan fabryki AI

Jednostki G42, Khazna Data Centres i Core42, wraz z grecką Copelouzos Group będą badać rozwój fabryki AI w Grecji. Chodzi o połączenie infrastruktury centrów danych z chmurowymi i obliczeniowymi zasobami dla sztucznej inteligencji.

Khazna ma pokierować rozwojem infrastruktury fizycznej, a Core42 zapewnić usługi chmurowe i obliczenia AI. Przewiduje się, że będą mogły z nich korzystać organizacje z sektora bankowego, telekomunikacji, żeglugi i administracji publicznej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Usługi miejskie, edukacja i biotechnologie

Presight będzie współpracować z greckim Ministerstwem Zarządzania Cyfrowego nad możliwym zastosowaniem analityki opartej na AI oraz narzędzi analizy danych w czasie rzeczywistym dla mobilności miejskiej i operacji komunalnych. Początkowo strony skupią się na wykorzystaniu agentowej AI do gospodarowania odpadami i monitorowania sieci wodociągowych.

Inception42 planuje współpracę z greckim Ministerstwem Zarządzania Cyfrowego i Sztucznej Inteligencji w obszarach administracji publicznej i edukacji. Wśród kierunków są narzędzia wspierające posiedzenia rządu, śledzenie realizacji priorytetów rządowych, szkolenie urzędników w pracy z agentami AI oraz platformy edukacyjne.

Osobno firma technologii medycznych M42 podpisała wstępną umowę z Athens LifeTech Park. Partnerstwo obejmuje badania w dziedzinie nauk przyrodniczych, infrastrukturę sekwencjonowania genomowego, genomikę populacyjną, rozwój kliniczny oraz współpracę między instytucjonalnymi biobankami.

Czytaj nas na