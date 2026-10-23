Google może wykorzystywać dane z Gmaila, Google Drive i Google Photos do personalizacji reklam, jeśli użytkownik połączył te usługi z AI Mode lub innymi narzędziami wyszukiwania za pomocą funkcji Personal Intelligence. Informuje o tym The Verge.

Dostęp wyłącznie za zgodą użytkownika

Personal Intelligence umożliwia narzędziom Google uzyskanie większej ilości informacji o użytkowniku, aby zapewniać spersonalizowane odpowiedzi i rekomendacje. Dotyczy to osób, które zezwoliły Search lub innym usługom na dostęp do zawartości ich Google Drive, Gmaila lub Google Photos.

W polityce Google wskazano, że użytkownik może zezwolić poszczególnym usługom, w tym Search lub Gemini Apps, na uzyskiwanie danych z innych usług firmy, takich jak Google Photos i aplikacje Workspace — Gmail oraz Drive. Dostęp jest regulowany przez polityki i ustawienia usługi, która żąda tych danych.

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Ograniczenia dla reklamodawców

Firma wskazuje, że reklamodawcy nie będą mieli dostępu do informacji z Drive, Gmaila i Photos, a także do danych osobowych, takich jak imię lub adres e-mail. Google oświadcza również, że nie będzie wyświetlać reklam na podstawie wrażliwych kategorii, w tym rasy, orientacji seksualnej, religii lub stanu zdrowia.

Zgodnie z brzmieniem polityki Search może przetwarzać część danych, do których użytkownik udzielił dostępu, w celu personalizacji treści, w tym reklam.

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