Google может использовать данные из Gmail, Google Drive и Google Photos для персонализации рекламы, если пользователь подключил эти сервисы к AI Mode или другим инструментам поиска через функцию Personal Intelligence. Об этом сообщает The Verge.

Доступ только с разрешения пользователя

Personal Intelligence позволяет инструментам Google получать больше сведений о пользователе, чтобы предоставлять персонализированные ответы и рекомендации. Это касается людей, которые разрешили Search или другим сервисам доступ к содержимому своих Google Drive, Gmail или Google Photos.

В политике Google указано, что пользователь может разрешить отдельным сервисам, в том числе Search или Gemini Apps, получать данные из других сервисов компании, таких как Google Photos и приложения Workspace — Gmail и Drive. Доступ регулируется политиками и настройками сервиса, который запрашивает эти данные.

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Ограничения для рекламодателей

Компания указывает, что рекламодатели не получат доступ к информации из Drive, Gmail и Photos, а также к персональным данным, таким как имя или адрес электронной почты. Google также заявляет, что не будет показывать рекламу на основании чувствительных категорий, включая расу, сексуальную ориентацию, религию или состояние здоровья.

Согласно формулировке политики, Search может обрабатывать часть данных, к которым пользователь предоставил доступ, для персонализации контента, включая рекламу.

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