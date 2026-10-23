The Verge：Google可能利用Gmail和Photos数据个性化广告

如果用户通过Personal Intelligence功能将这些服务连接到AI Mode或其他搜索工具，Google可能会使用Gmail、Google Drive和Google Photos中的数据来个性化广告。The Verge报道。

仅在用户许可后访问

Personal Intelligence使Google工具能够获取更多有关用户的信息，以提供个性化回答和推荐。这适用于允许Search或其他服务访问其Google Drive、Gmail或Google Photos内容的用户。

Google的政策指出，用户可以允许包括Search或Gemini Apps在内的个别服务从公司的其他服务获取数据，例如Google Photos和Workspace应用程序——Gmail和Drive。访问权限受请求这些数据的服务的政策和设置约束。

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对广告主的限制

该公司表示，广告主将无法访问Drive、Gmail和Photos中的信息，也无法访问姓名或电子邮件地址等个人数据。Google还表示，不会基于敏感类别展示广告，其中包括种族、性取向、宗教或健康状况。

根据该政策的表述，Search可能会处理用户授权访问的部分数据，以个性化内容，包括广告。

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