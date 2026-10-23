Google може використовувати дані Gmail і Photos для персоналізації реклами — The Verge

Google може використовувати дані з Gmail, Google Drive та Google Photos для персоналізації реклами, якщо користувач підключив ці сервіси до AI Mode або інших інструментів пошуку через функцію Personal Intelligence. Про це повідомляє The Verge.

Доступ лише за дозволом користувача

Personal Intelligence дає змогу інструментам Google отримувати більше відомостей про користувача, щоб надавати персоналізовані відповіді та рекомендації. Це стосується людей, які дозволили Search або іншим сервісам доступ до вмісту своїх Google Drive, Gmail чи Google Photos.

У політиці Google зазначено, що користувач може дозволити окремим сервісам, зокрема Search або Gemini Apps, отримувати дані з інших сервісів компанії, таких як Google Photos і застосунки Workspace — Gmail та Drive. Доступ регулюється політиками й налаштуваннями сервісу, який запитує ці дані.

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Обмеження для рекламодавців

Компанія вказує, що рекламодавці не матимуть доступу до інформації з Drive, Gmail і Photos, а також до персональних даних на кшталт імені або адреси електронної пошти. Google також заявляє, що не показуватиме рекламу на підставі чутливих категорій, зокрема раси, сексуальної орієнтації, релігії чи стану здоров’я.

За формулюванням політики, Search може обробляти частину даних, до яких користувач надав доступ, для персоналізації контенту, включно з рекламою.

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