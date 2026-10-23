Departament Handlu USA przekaże spółce Commonwealth Fusion Systems (CFS) 85 mln dolarów na rozwój zaawansowanych chipów i elektroniki mocy dla energetyki termojądrowej. Jak informuje TechCrunch, finansowanie jest przyznawane w ramach ustawy CHIPS Act. Przewiduje ono również objęcie przez rząd USA udziałów w CFS.

Według spółki środki zostaną przeznaczone na pięć inicjatyw związanych z badaniami i zdolnościami produkcyjnymi w sektorze półprzewodników w USA. Jednym z kierunków będzie rozwój elektroniki mocy opartej na węgliku krzemu.

Elektronika dla reaktora termojądrowego

Półprzewodniki z węglika krzemu stosuje się do sterowania wysokim napięciem, między innymi w diodach LED, pojazdach elektrycznych, stacjach bazowych telefonii komórkowej i centrach danych. W instalacjach termojądrowych taka elektronika jest wykorzystywana do silnych impulsów prądu, które zapewniają działanie nadprzewodzących magnesów. Magnesy te utrzymują plazmę wewnątrz reaktora.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

CFS planuje również opracować generatory radiowe nowej generacji do ogrzewania paliwa termojądrowego. Osobno spółka będzie pracować nad elektroniką umożliwiającą szybsze sterowanie reaktorem, chronioną przed oddziaływaniem promieniowania. Według szacunków CFS może to wydłużyć okres eksploatacji komponentów elektronicznych w elektrowni termojądrowej i obniżyć koszty operacyjne.

Dostosowanie sprzętu dla AI

CFS zamierza wykorzystać część finansowania do dostosowania sprzętu dla sztucznej inteligencji, w tym GPU i TPU, do potrzeb elektrowni. Współzałożyciel i główny naukowiec CFS Brandon Sorbom oświadczył, że środki mają wesprzeć amerykańskie branże produkcji chipów i elektroniki mocy oraz przyspieszyć rozwój energetyki termojądrowej w kierunku podłączenia do sieci elektroenergetycznej.

CFS dąży do uruchomienia swojego reaktora Sparc w przyszłym roku. Spółka zaznaczyła, że do budowy dziesiątek komercyjnych elektrowni termojądrowych potrzebne są trwalsze komponenty mocy i stabilny łańcuch dostaw.

Czytaj nas na