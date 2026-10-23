美国商务部将向 Commonwealth Fusion Systems（CFS）提供8500万美元，用于开发面向聚变能源的先进芯片和功率电子设备。正如TechCrunch报道，这笔资金根据《芯片法案》拨付。该安排还包括美国政府获得CFS的股权。

据该公司称，资金将用于五项与美国半导体领域研发和制造能力相关的计划。其中一个方向将是发展基于碳化硅的功率电子设备。

用于聚变反应堆的电子设备

碳化硅半导体用于控制高电压，包括应用于LED、电动汽车、移动通信基站和数据中心。在聚变装置中，这类电子设备用于产生强电流脉冲，以保证超导磁体运行。这些磁体将等离子体约束在反应堆内部。

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CFS还计划开发用于加热聚变燃料的新一代射频发生器。此外，该公司将研发可实现更快反应堆控制、并受到辐射影响防护的电子设备。CFS估计，这可能延长聚变电站电子组件的使用寿命并降低运营成本。

为人工智能适配设备

CFS打算将部分资金用于使人工智能设备，包括GPU和TPU，适应发电站的需求。CFS联合创始人兼首席科学官布兰登·索博姆表示，这笔资金应支持美国芯片制造和功率电子行业，并加快聚变能源发展至接入电网。

CFS计划在明年启动其Sparc反应堆。该公司指出，建设数十座商业聚变电站需要更耐用的功率组件和稳定的供应链。

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