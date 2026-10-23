Министерство торговли США предоставит компании Commonwealth Fusion Systems (CFS) $85 млн на разработку передовых чипов и силовой электроники для термоядерной энергетики. Как сообщает TechCrunch, финансирование выделяется в рамках CHIPS Act. Оно также предусматривает получение правительством США доли в CFS.

По данным компании, средства направят на пять инициатив, связанных с исследованиями и производственными мощностями в сфере полупроводников в США. Одним из направлений станет развитие силовой электроники на основе карбида кремния.

Электроника для термоядерного реактора

Полупроводники из карбида кремния применяют для управления высоким напряжением, в частности в светодиодах, электромобилях, базовых станциях мобильной связи и дата-центрах. В термоядерных установках такая электроника используется для мощных импульсов тока, обеспечивающих работу сверхпроводящих магнитов. Эти магниты удерживают плазму внутри реактора.

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CFS также планирует разрабатывать радиочастотные генераторы нового поколения для нагрева термоядерного топлива. Отдельно компания будет работать над электроникой для более быстрого управления реактором, защищенной от радиационного воздействия. По оценке CFS, это может продлить срок службы электронных компонентов на термоядерной электростанции и сократить операционные расходы.

Адаптация оборудования для ИИ

CFS намерена использовать часть финансирования для адаптации оборудования для искусственного интеллекта, в частности GPU и TPU, к потребностям электростанций. Сооснователь и главный научный сотрудник CFS Брэндон Сорбом заявил, что средства должны поддержать американские отрасли производства чипов и силовой электроники и ускорить развитие термоядерной энергетики до подключения к электросети.

CFS стремится запустить свой реактор Sparc в следующем году. В компании отметили, что для строительства десятков коммерческих термоядерных электростанций нужны более долговечные силовые компоненты и устойчивые цепочки поставок.

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