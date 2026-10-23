总部位于阿布扎比的G42与希腊的公共和私营合作伙伴签署了初步协议，以探索发展人工智能基础设施的机会。这些安排是阿联酋和希腊在雅典举行的阿联酋—希腊战略论坛上签署的18份备忘录、协议和商业合作伙伴关系的一部分，总价值达127.5亿欧元。

据The National报道，G42及其投资组合中的五家公司还与希腊实体就公共服务、生命科学和智慧城市领域达成了初步安排。

人工智能工厂计划

G42旗下的Khazna Data Centres和Core42将与希腊Copelouzos Group共同研究在希腊发展人工智能工厂。该项目涉及将数据中心基础设施与用于人工智能的云端和计算能力相结合。

Khazna将负责引领实体基础设施的发展，而Core42将提供云服务和人工智能计算。预计银行业、电信业、航运业和公共行政领域的机构将能够使用这些服务。

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城市服务、教育和生物技术

Presight将与希腊数字治理部合作，研究将基于人工智能的分析和实时数据分析工具用于城市交通出行和市政运营的可能性。双方最初将重点使用智能体人工智能进行废物管理和供水网络监测。

Inception42计划与希腊数字治理和人工智能部在公共行政和教育领域开展合作。相关方向包括支持政府会议的工具、跟踪政府优先事项落实情况、培训官员使用人工智能智能体，以及教育平台。

此外，医疗技术公司M42与Athens LifeTech Park签署了初步协议。该合作涵盖生命科学研究、基因组测序基础设施、群体基因组学、临床开发以及机构生物样本库之间的互动。

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