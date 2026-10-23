南非作家科拉尔·哈特为保护真实姓名而使用笔名。她表示，自2025年2月以来，自己借助人工智能出版了370多本书。据《中东报》报道，在使用生成式模型约20个月期间，她推出了371个书名，其中大部分是小说。

哈特表示，在使用人工智能之前，她在出版行业工作了14年，并在未使用这些技术的情况下创作了数十部作品。她说，研究不同模型并建立一套书籍制作系统花了三个月时间。

这名作家如何使用人工智能模型

哈特表示，她首先确定故事概念、风格、人物特征和章节大纲，之后她的系统才会生成文本。这名作家使用包括ChatGPT、Claude和Grok在内的多种工具，因为在她看来，每个模型都有不同的优势。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

她会让初稿通过人工智能进行编辑完善，包括修正情节不一致、未完成的故事线或人物描述的变化。最后，文本由人工校对人员阅读，校对人员会修正明显的机器生成痕迹，并在必要时重写部分段落。

批评与销售

哈特表示，因使用人工智能，她收到了数万条仇恨信息和数起死亡威胁。她强调，自己决定公开谈论这种工作方式，尽管许多使用此类工具的作者不愿表明身份。

根据作者自己的估计，她已通过数字、印刷和有声形式售出超过100万本书，并自年初以来赚取了超过100万美元。她的一部小说进入了亚马逊百大畅销书榜。哈特还领导着一个团队，该团队已向数百人传授她的方法，并正准备推出一款名为Authorythm、面向使用人工智能工作的作者的软件。

关注我们在