Południowoafrykańska autorka Coral Hart, która posługuje się pseudonimem, aby chronić swoje prawdziwe nazwisko, oświadczyła, że od lutego 2025 roku opublikowała ponad 370 książek z pomocą sztucznej inteligencji. Według Asharq Al-Awsat, w ciągu około 20 miesięcy pracy z modelami generatywnymi wydała 371 tytułów, głównie powieści.

Hart powiedziała, że przed rozpoczęciem korzystania z AI przez 14 lat pracowała w branży wydawniczej i napisała kilkadziesiąt utworów bez tych technologii. Jak zaznaczyła, studiowanie różnych modeli i stworzenie systemu do przygotowywania książek zajęło trzy miesiące.

Jak autorka wykorzystuje modele AI

Według Hart najpierw określa ona koncepcję historii, styl, cechy postaci i plan rozdziałów. Dopiero potem jej system generuje tekst. Autorka korzysta z kilku narzędzi, w tym ChatGPT, Claude i Grok, ponieważ, jej zdaniem, każdy model ma inne mocne strony.

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Pierwszą wersję rękopisu przepuszcza przez AI w celu redakcyjnego dopracowania, między innymi aby poprawić niespójności fabularne, niedokończone wątki lub zmiany w opisach postaci. Na końcu tekst czyta ludzki korektor, który poprawia zauważalne oznaki generowania maszynowego i w razie potrzeby przepisuje fragmenty.

Krytyka i sprzedaż

Hart oświadczyła, że otrzymała dziesiątki tysięcy wiadomości pełnych nienawiści oraz kilka gróźb śmierci z powodu korzystania z AI. Podkreśliła, że zdecydowała się publicznie mówić o tym sposobie pracy, choć wielu autorów używających takich narzędzi nie chce się ujawniać.

Według własnej oceny autorki sprzedała ona ponad milion książek w formatach cyfrowym, drukowanym i audio oraz od początku roku zarobiła ponad 1 mln dolarów. Jedna z jej powieści znalazła się w setce bestsellerów Amazona. Hart kieruje także zespołem, który przeszkolił w jej metodzie kilkaset osób, i przygotowuje do uruchomienia oprogramowanie dla autorów pracujących z AI o nazwie Authorythm.

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