Южноафриканская писательница Корал Харт, использующая псевдоним для защиты своего настоящего имени, заявила, что с февраля 2025 года опубликовала более 370 книг с помощью искусственного интеллекта. По данным Asharq Al-Awsat, примерно за 20 месяцев работы с генеративными моделями она выпустила 371 наименование, преимущественно романы.

Харт рассказала, что до использования ИИ 14 лет работала в издательской сфере и написала несколько десятков произведений без этих технологий. По ее словам, изучение различных моделей и создание системы для подготовки книг заняло три месяца.

Как писательница использует модели ИИ

По словам Харт, сначала она определяет концепцию истории, стиль, характеристики персонажей и план глав. Лишь после этого ее система генерирует текст. Писательница использует несколько инструментов, в том числе ChatGPT, Claude и Grok, поскольку, по ее мнению, у каждой модели есть разные сильные стороны.

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Первую версию рукописи она пропускает через ИИ для редакторской доработки, в частности чтобы исправить сюжетные несоответствия, незавершенные сюжетные линии или изменения в описаниях персонажей. В конце текст читает человек-корректор, который исправляет заметные признаки машинной генерации и при необходимости переписывает фрагменты.

Критика и продажи

Харт заявила, что получила десятки тысяч сообщений с ненавистью и несколько угроз убийством из-за использования ИИ. Она подчеркнула, что решила публично говорить об этом способе работы, хотя многие авторы, применяющие такие инструменты, не хотят называть себя.

По собственной оценке писательницы, она продала более миллиона книг в цифровом, печатном и аудиоформатах и с начала года заработала более 1 млн долларов. Один из ее романов вошел в сотню бестселлеров Amazon. Харт также возглавляет команду, которая обучила ее методике несколько сотен человек, и готовит к запуску программное обеспечение для авторов, работающих с ИИ, под названием Authorythm.

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