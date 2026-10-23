Корал Гарт заявила, що випустила 371 книжкову назву за допомогою ШІ — Asharq Al-Awsat

Південноафриканська авторка Корал Гарт, яка використовує псевдонім для захисту справжнього імені, заявила, що від лютого 2025 року опублікувала понад 370 книжок за допомогою штучного інтелекту. За Asharq Al-Awsat, за приблизно 20 місяців роботи з генеративними моделями вона випустила 371 назву, переважно романи.

Гарт розповіла, що до використання ШІ 14 років працювала у видавничій сфері та написала кілька десятків творів без цих технологій. Вивчення різних моделей і створення системи для підготовки книжок, за її словами, зайняло три місяці.

Як авторка використовує моделі ШІ

За словами Гарт, спочатку вона визначає концепцію історії, стиль, характери персонажів і план розділів. Лише після цього її система генерує текст. Авторка використовує кілька інструментів, зокрема ChatGPT, Claude та Grok, оскільки, на її думку, кожна модель має різні сильні сторони.

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Першу версію рукопису вона проганяє через ШІ для редакторського доопрацювання, зокрема щоб виправити сюжетні неузгодженості, незавершені сюжетні лінії або зміни в описі персонажів. Наприкінці текст читає людина-коректор, яка виправляє помітні ознаки машинної генерації та за потреби переписує фрагменти.

Критика та продажі

Гарт заявила, що отримала десятки тисяч повідомлень із ненавистю та кілька погроз убивством через використання ШІ. Вона наголосила, що вирішила публічно говорити про цей спосіб роботи, хоча багато авторів, які застосовують такі інструменти, не хочуть називати себе.

За власною оцінкою авторки, вона продала понад мільйон книжок у цифровому, друкованому та аудіоформатах і від початку року заробила понад 1 млн доларів. Один із її романів увійшов до сотні бестселерів Amazon. Гарт також очолює команду, яка навчила її методики кількасот людей, і готує до запуску програмне забезпечення для авторів, що працюють із ШІ, під назвою Authorythm.

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