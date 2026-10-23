密克罗尼西亚沉船燃料中发现多种细菌——ScienceAlert

科学家在密克罗尼西亚的楚克潟湖研究了两艘在第二次世界大战期间沉没的日本船只中的燃料，并在其中发现了多种细菌群落。在发现的微生物中，有些属于包含能够将石油烃用作碳源和能源的细菌的属，ScienceAlert报道。

来自两艘沉船的燃料

研究人员从油轮Shinkoku Maru和Kiyosumi Maru采集了样本，后者是一艘改装用于军事服役的前客货船。Shinkoku Maru向潟湖泄漏中质燃料，而Kiyosumi Maru泄漏较重的燃料。由于船体腐蚀，数十年来留在油舱中的石油仍在持续进入水中。

科学家还研究了Shinkoku Maru附近燃料与海水交界处的一个样本。两种燃料都含有复杂的石油烃混合物，其中包括对海洋生物有毒的化合物。来自Shinkoku Maru的较轻燃料含有更多挥发性芳香族化合物，而Kiyosumi Maru的较重燃料中含有更多持久性烃类。

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不同的细菌群落

DNA测序结果显示，样本中记录到了来自42个门、107个纲、249个目、432个科、1,047个属和1,505个物种级分类单元的细菌。变形菌门所占比例最高。检测到的属包括Ralstonia、Sphingomonas和Corynebacterium，其中的部分成员以能够分解石油烃而闻名。

与此同时，研究作者并未检验所发现的细菌是否直接在沉船燃料中分解烃类。石油与水交界处的微生物群落组成不同于燃料本身中的细菌组成。这可能表明不同环境中占优势的是不同微生物，不过造成这些差异的原因仍有待研究。该研究发表在《Marine Pollution Bulletin》期刊上；其结果可能成为进一步研究太平洋地区生物修复的基础。

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