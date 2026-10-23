В лагуне Чуук в Микронезии ученые исследовали топливо с двух японских кораблей, затопленных во время Второй мировой войны, и обнаружили в нем разнообразные бактериальные сообщества. Среди найденных микроорганизмов есть представители родов, к которым относятся бактерии, способные использовать нефтяные углеводороды в качестве источника углерода и энергии, сообщает ScienceAlert.

Топливо с двух затонувших судов

Исследователи отобрали образцы с нефтяного танкера Shinkoku Maru и Kiyosumi Maru — бывшего пассажирско-грузового судна, переоборудованного для военной службы. Из Shinkoku Maru в лагуну вытекает среднее топливо, а из Kiyosumi Maru — более тяжелое топливо. Из-за коррозии корпусов нефть, десятилетиями остававшаяся в резервуарах, продолжает попадать в воду.

Ученые также исследовали образец на границе между топливом и морской водой возле Shinkoku Maru. Оба вида топлива содержали сложные смеси нефтяных углеводородов, в том числе соединения, токсичные для морских организмов. В более легком топливе из Shinkoku Maru было больше летучих ароматических соединений, тогда как в более тяжелом топливе Kiyosumi Maru было больше стойких углеводородов.

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Различные бактериальные сообщества

По результатам секвенирования ДНК в образцах были зафиксированы бактерии из 42 типов, 107 классов, 249 отрядов, 432 семейств, 1 047 родов и 1 505 классификаций на видовом уровне. Наиболее представлены были протеобактерии. Среди выявленных родов — Ralstonia, Sphingomonas и Corynebacterium, отдельные представители которых известны способностью расщеплять нефтяные углеводороды.

В то же время авторы работы не проверяли, расщепляют ли найденные бактерии углеводороды непосредственно в топливе затонувших судов. Состав микробного сообщества на границе нефти и воды отличался от состава бактерий в самом топливе. Это может свидетельствовать о том, что в разных средах преобладают разные микроорганизмы, хотя причины таких различий еще требуют исследования. Работа опубликована в журнале Marine Pollution Bulletin; ее результаты могут стать основой для дальнейшего изучения биоремедиации в Тихоокеанском регионе.

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