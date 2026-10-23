神户大学的科学家在日本鬼界破火山口下方发现了一个大型岩浆储库，其中熔融岩石的比例很高。该储库位于约7,300年前发生的一次巨型喷发地点下方。正如ScienceDaily报道，数据表明，该储库可能正在得到新的岩浆补给。

对海底破火山口的研究

鬼界破火山口大部分位于水下。大型喷发后，空置的岩浆储库可能导致其上方岩石坍塌，形成宽阔而相对较浅的凹地，即破火山口。

神户大学的专家与日本海洋研究开发机构JAMSTEC共同开展了这项研究。他们使用气枪阵列，在海底下方的地壳中产生地震脉冲。海底地震仪记录了地震波穿过岩石的过程，使研究人员能够估算含岩浆地下区域的大小和形状。

研究结果发表在《Communications Earth & Environment》期刊上。储库的位置和规模表明，它属于与古代鬼界喷发相关的同一岩浆储存系统。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

新鲜岩浆注入的迹象

此前的研究显示，在破火山口中心附近，一座新的熔岩穹丘已形成约3,900年。该穹丘物质及其他较晚期火山产物的化学成分，与巨型喷发期间喷出的岩石不同。

研究人员认为，这意味着熔岩穹丘下方的岩浆可能来自地壳更深层或地幔，而非在那次灾难性事件后保持不变。同时，储库得到补给并不意味着新的大型喷发迫在眉睫。

对其他破火山口的意义

岩浆再次注入的模型或有助于解释其他巨型破火山口下方大型浅层岩浆储库的存在，其中包括美国黄石和印度尼西亚多巴。科学家计划改进地震方法，以更详细地研究岩浆的运动和积累，并更准确地追踪未来巨型喷发的关键指标。

关注我们在