一项新研究的结果显示，质量超过1000亿个太阳质量的超大黑洞不可能是暗物质的重要组成部分，Space.com对此进行了报道。这里指的是质量超过1000亿个太阳质量的天体。科学家强调，这一结论并不意味着此类黑洞不可能存在，但它们并不构成宇宙中这种神秘物质的重要份额。

通过早期宇宙进行检验

研究人员分析了宇宙微波背景辐射——大爆炸约38万年后，炽热等离子体冷却并形成原子，此后光开始自由传播。这种辐射至今仍抵达地球，并包含有关年轻宇宙中物质分布的信息。

宇宙微波背景的温度在天空不同区域相差约十万分之一。纽约大学阿布扎比分校的论文共同作者安东尼奥·约维诺解释说，这一结构反映了那个时期物质的分布方式。

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为何该假设未获证实

如果相当一部分暗物质集中在少量质量极其巨大的黑洞中，那么宇宙在大尺度上将更加“颗粒化”。美因茨理论物理研究所的研究共同作者克里斯托弗·格拉赫表示，可以通过遗迹辐射的特征检验这种分布。

分析没有发现这类黑洞本应造成的预期“颗粒性”。美因茨理论物理研究所的尼古拉斯·莱斯特表示，这些天体不可能构成暗物质的重要部分。目前已知最大的黑洞质量可能约为360亿个太阳质量，而质量从100万亿亿个到1000万亿亿个太阳质量的假想天体，将比整个星系还重。

作者还指出，他们正在继续研究另一种可能性——大小与小行星相当的较小黑洞。该论文计划于10月26日发表在《Physical Review Letters》期刊上。

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