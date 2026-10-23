Гігантські чорні діри не є значною часткою темної матерії — Space.com

Надзвичайно великі чорні діри не можуть бути значною складовою темної матерії, свідчать результати нового дослідження, про яке повідомляє Space.com. Йдеться про об’єкти з масою понад 100 мільярдів мас Сонця. Вчені наголошують, що висновок не означає неможливість існування таких чорних дір, але вони не становлять істотної частки загадкової речовини у Всесвіті.

Перевірка через ранній Всесвіт

Дослідники проаналізували космічне мікрохвильове фонове випромінювання — світло, яке почало вільно поширюватися після того, як приблизно через 380 тисяч років після Великого вибуху гаряча плазма охолола й утворилися атоми. Це випромінювання досі надходить до Землі та містить відомості про розподіл матерії в молодому Всесвіті.

Температура космічного мікрохвильового фону змінюється в різних ділянках неба приблизно на одну стотисячну. Як пояснив співавтор роботи Антоніо Іовіно з Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі, ця структура відображає те, як була розподілена матерія в той період.

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Чому гіпотеза не підтвердилася

Якби значна частина темної матерії була зосереджена в невеликій кількості надзвичайно масивних чорних дір, Всесвіт на великих масштабах мав би бути більш «зернистим». За словами співавтора дослідження Крістофера Герлаха з Майнцького інституту теоретичної фізики, такий розподіл можна перевірити за характеристиками реліктового випромінювання.

Аналіз не виявив очікуваної «зернистості», яку створили б такі чорні діри. Ніколас Лейстер із Майнцького інституту теоретичної фізики заявив, що ці об’єкти не можуть бути суттєвою частиною темної матерії. Найбільша відома нині чорна діра може мати масу близько 36 мільярдів мас Сонця, тоді як гіпотетичні об’єкти з масою від 1 мільйона мільярдів до 10 мільйонів мільярдів мас Сонця були б важчими за цілі галактики.

Автори також зазначили, що продовжують досліджувати інший можливий варіант — відносно невеликі чорні діри розміром з астероїд. Роботу мають опублікувати 26 жовтня в журналі Physical Review Letters.

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