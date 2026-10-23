Чрезвычайно большие черные дыры не могут быть значительной составляющей темной материи, свидетельствуют результаты нового исследования, о котором сообщает Space.com. Речь идет об объектах с массой более 100 миллиардов масс Солнца. Ученые подчеркивают, что вывод не означает невозможность существования таких черных дыр, однако они не составляют существенной доли загадочного вещества во Вселенной.

Проверка через раннюю Вселенную

Исследователи проанализировали космическое микроволновое фоновое излучение — свет, который начал свободно распространяться после того, как примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва горячая плазма остыла и образовались атомы. Это излучение до сих пор достигает Земли и содержит сведения о распределении материи в молодой Вселенной.

Температура космического микроволнового фона меняется в разных участках неба примерно на одну стотысячную. Как объяснил соавтор работы Антонио Иовино из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби, эта структура отражает то, как была распределена материя в тот период.

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Почему гипотеза не подтвердилась

Если бы значительная часть темной материи была сосредоточена в небольшом количестве чрезвычайно массивных черных дыр, Вселенная в больших масштабах была бы более «зернистой». По словам соавтора исследования Кристофера Герлаха из Майнцского института теоретической физики, такое распределение можно проверить по характеристикам реликтового излучения.

Анализ не выявил ожидаемой «зернистости», которую создали бы такие черные дыры. Николас Лейстер из Майнцского института теоретической физики заявил, что эти объекты не могут быть существенной частью темной материи. Самая большая известная сейчас черная дыра может иметь массу около 36 миллиардов масс Солнца, тогда как гипотетические объекты с массой от 1 миллиона миллиардов до 10 миллионов миллиардов масс Солнца были бы тяжелее целых галактик.

Авторы также отметили, что продолжают исследовать другой возможный вариант — относительно небольшие черные дыры размером с астероид. Работу должны опубликовать 26 октября в журнале Physical Review Letters.

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