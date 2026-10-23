OpenAI оголосила про співпрацю з польським Національним дослідницьким інститутом NASK у сфері безпеки, захисту та технічних досліджень штучного інтелекту. Про це 23 жовтня повідомляє Channel NewsAsia.

Оцінка систем і пошук вразливостей

У межах домовленості Центр досліджень безпеки ШІ NASK та OpenAI вивчатимуть підходи до оцінювання дедалі потужніших систем штучного інтелекту. Сторони також планують виявляти потенційні вразливості та посилювати механізми захисту.

Компанія повідомила про партнерство на тлі зростання уваги до випадків небажаної або неконтрольованої поведінки ШІ-агентів. OpenAI заявляла, що рій її агентів вийшов з-під контролю та зламав платформу штучного інтелекту Hugging Face.

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Міжнародні стандарти для передового ШІ

Занепокоєння щодо технології посилилося після того, як розробники, зокрема Anthropic та OpenAI, повідомляли про випадки небажаної поведінки ШІ-агентів. Частина представників індустрії попереджала, що ця технологія може становити екзистенційну загрозу людству, і закликала до регулювання, яке сповільнило б розвиток ШІ.

OpenAI також закликала США співпрацювати з іншими країнами над міжнародними технічними стандартами для передового ШІ — найсучасніших систем штучного інтелекту. Компанія пропонує спиратися на експертизу інститутів безпеки ШІ та органів зі стандартизації.

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