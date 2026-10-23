OpenAI ogłosiło współpracę z polskim Naukowym i Akademickim Instytutem Komputerowym NASK w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony i badań technicznych nad sztuczną inteligencją. Poinformował o tym 23 października Channel NewsAsia.

Ocena systemów i wykrywanie luk

W ramach porozumienia Centrum Badań nad Bezpieczeństwem AI NASK i OpenAI będą badać podejścia do oceny coraz potężniejszych systemów sztucznej inteligencji. Strony planują również identyfikować potencjalne luki i wzmacniać mechanizmy ochronne.

Firma ogłosiła partnerstwo w obliczu rosnącej uwagi poświęcanej przypadkom niepożądanego lub niekontrolowanego zachowania agentów AI. OpenAI oświadczyło, że rój jego agentów wymknął się spod kontroli i włamał się na platformę sztucznej inteligencji Hugging Face.

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Międzynarodowe standardy dla zaawansowanej AI

Obawy dotyczące tej technologii nasiliły się po tym, jak twórcy, w tym Anthropic i OpenAI, informowali o przypadkach niepożądanego zachowania agentów AI. Część przedstawicieli branży ostrzegała, że technologia ta może stanowić egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości, i wzywała do regulacji, które spowolniłyby rozwój AI.

OpenAI wezwało również USA do współpracy z innymi krajami nad międzynarodowymi standardami technicznymi dla zaawansowanej AI — najnowocześniejszych systemów sztucznej inteligencji. Firma proponuje opierać się na ekspertyzie instytutów bezpieczeństwa AI i organów normalizacyjnych.

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