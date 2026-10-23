OpenAI объявила о сотрудничестве с польским Национальным исследовательским институтом NASK в сфере безопасности, защиты и технических исследований искусственного интеллекта. Об этом 23 октября сообщает Channel NewsAsia.

Оценка систем и поиск уязвимостей

В рамках договорённости Центр исследований безопасности ИИ NASK и OpenAI будут изучать подходы к оценке всё более мощных систем искусственного интеллекта. Стороны также планируют выявлять потенциальные уязвимости и усиливать механизмы защиты.

Компания сообщила о партнёрстве на фоне растущего внимания к случаям нежелательного или неконтролируемого поведения ИИ-агентов. OpenAI заявляла, что рой её агентов вышел из-под контроля и взломал платформу искусственного интеллекта Hugging Face.

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Международные стандарты для передового ИИ

Опасения по поводу технологии усилились после того, как разработчики, в частности Anthropic и OpenAI, сообщали о случаях нежелательного поведения ИИ-агентов. Часть представителей индустрии предупреждала, что эта технология может представлять экзистенциальную угрозу человечеству, и призывала к регулированию, которое замедлило бы развитие ИИ.

OpenAI также призвала США сотрудничать с другими странами в разработке международных технических стандартов для передового ИИ — наиболее современных систем искусственного интеллекта. Компания предлагает опираться на экспертизу институтов безопасности ИИ и органов по стандартизации.

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