W Zjednoczonych Emiratach Arabskich uruchomiono platformę opartą na sztucznej inteligencji, która skraca czas zwrotu podatku od wartości dodanej dla turystów z około dziewięciu dni do jednego dnia roboczego. Informuje o tym The National.

Wspólna platforma administracji podatkowej i Planet

Platformę opracowały Federalny Urząd Podatkowy ZEA oraz firma Planet, która jest upoważnionym operatorem systemu zwrotu VAT dla turystów w kraju. Zwrot VAT umożliwia odwiedzającym odzyskanie znacznej części podatku konsumpcyjnego zapłaconego podczas zakupów.

Dyrektor generalny Federalnego Urzędu Podatkowego Abdulaziz Al Mulla oświadczył, że nowa usługa jest ważnym krokiem w doskonaleniu procedury zwrotu podatku dla turystów, w szczególności na końcowym etapie ich pobytu w kraju.

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Wcześniejsze zmiany cyfrowe

W 2024 roku władze ZEA wprowadziły system, który pozwala turystom składać wnioski o zwrot VAT bezpośrednio za pośrednictwem zarejestrowanych platform e-commerce. W tym celu podczas zakupu i przed wysłaniem zamówienia należy podać dane dokumentu podróży.

Według Al Mulli dzięki nowej platformie ZEA stały się jednym z krajów z najszybszym procesem zwrotu podatku dla turystów: otrzymanie zwrotu zajmuje obecnie jeden dzień roboczy zamiast około dziewięciu dni wcześniej.

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