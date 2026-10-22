В США подразделение Пентагона, отвечающее за надзор за ответственным использованием искусственного интеллекта в вооружённых силах, по состоянию на февраль 2026 года имело заполненными лишь три из 10 предусмотренных должностей. Об этом говорится в отчёте правительственного контрольного органа GAO, сообщает Defense News.

По данным GAO, по состоянию на апрель 2026 года незавершёнными оставались 29 из 64 мероприятий, предусмотренных Стратегией ответственного ИИ Министерства обороны США и планом её реализации. Нехватка персонала ограничивала способность Офиса главного директора по цифровым технологиям и искусственному интеллекту (CDAO) предпринимать дополнительные шаги для внедрения ответственного ИИ.

Проблемы в работе совета

GAO также установило, что Рабочий совет по ответственному ИИ не проводил заседаний с конца 2024 года до августа 2025 года. Представители CDAO объяснили перерыв другими приоритетами, в частности разработкой рекомендаций по генеративному ИИ и участием в создании общегосударственных ресурсов по управлению рисками ИИ.

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Заседания совета возобновились в августе 2025 года, однако у него до сих пор нет формального устава, который определял бы его полномочия и периодичность встреч. Должностные лица четырёх компонентов Министерства обороны США сообщили GAO, что во время перерыва сталкивались с трудностями при внедрении, решить которые могло бы помочь более тесное сотрудничество. Шесть из 10 опрошенных компонентов заявили, что обмен ресурсами и практиками усилил бы их способность применять шесть принципов ответственного ИИ.

Рекомендации GAO

GAO рекомендовало Министерству обороны США решить кадровые потребности подразделения ответственного ИИ и утвердить устав Рабочего совета. Ведомство согласилось с обеими рекомендациями. В то же время представители CDAO сообщили, что не ожидают заполнения вакансий или увеличения штата, пока офис проходит реорганизацию после перевода в структуру заместителя министра обороны по исследованиям и инженерии.

GAO также призвало Конгресс обязать Пентагон выполнить предыдущие рекомендации: определить обязанности организаций, задействованных в деятельности в сфере ИИ, а также назначить ответственных лиц и установить график выявления и управления кадровыми потребностями в этой сфере.

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