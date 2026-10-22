Турция планирует направить почти 100 млрд турецких лир, или $2,01 млрд, на развитие авиационной и космической отраслей в течение 2027–2029 годов. Это предусмотрено проектом центрального государственного бюджета на 2027 год и бюджетным обоснованием, сообщает Anadolu Agency.

Рост финансирования

Бюджет турецкой программы в сфере космоса и авиации в этом году составил $176 млн. В 2027 году его планируют увеличить на 181,7% — до $495,7 млн, чтобы усилить глобальную конкурентоспособность страны в этом секторе.

В 2028 году финансирование должно вырасти до $616,9 млн, а в 2029 году — до $745 млн. На строительство, эксплуатацию и обслуживание объектов воздушного транспорта предусмотрено $377,3 млн. Инвестиции в авиационную инфраструктуру, согласно прогнозу, достигнут $581,1 млн в 2028 году и $596,2 млн в 2029 году.

Анкара также рассчитывает принять в аэропортах 272 млн пассажиров в 2027 году, включая пассажиров прямого транзита. На 2028 и 2029 годы прогнозируются соответственно 282 млн и 291 млн пассажиров.

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Лунная миссия и космодром

Средства для космического сектора направят на Национальную космическую программу Турции, исследовательскую и испытательную инфраструктуру, а также коммерциализацию отечественных технологий с высокой добавленной стоимостью.

Турция готовит первую дальнюю космическую лунную миссию, запланированную на следующий год. Космический аппарат для нее содержит более 80% местных компонентов и имеет гибридную двигательную установку. Аппарат уже собран и проходит дальнейшие испытания.

Турецкое космическое агентство также продолжает работу над созданием космодрома в Сомали, который должен обеспечить стране независимый доступ на орбиту.

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