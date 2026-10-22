土耳其计划在2027年至2029年期间投入近1000亿土耳其里拉，即20.1亿美元，用于发展航空和航天产业。据阿纳多卢通讯社报道，这一计划载于2027年中央政府预算草案及预算说明中。

资金增长

土耳其今年的航天和航空项目预算为1.76亿美元。2027年，该预算计划增加181.7%，至4.957亿美元，以增强该国在这一领域的全球竞争力。

2028年，资金预计将增至6.169亿美元，2029年将增至7.45亿美元。用于建设、运营和维护航空运输设施的资金为3.773亿美元。预计对航空基础设施的投资将在2028年达到5.811亿美元，并在2029年达到5.962亿美元。

安卡拉还预计，2027年机场将接待2.72亿名旅客，其中包括直接过境旅客。预计2028年和2029年的旅客数量将分别为2.82亿人和2.91亿人。

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月球任务与航天发射场

航天领域的资金将用于土耳其国家航天计划、研发和测试基础设施，以及本国高附加值技术的商业化。

土耳其正在准备首次深空月球任务，计划于明年实施。用于该任务的航天器含有超过80%的本地组件，并配备混合动力推进系统。该航天器已完成组装，正在进行进一步测试。

土耳其航天局还在继续推进在索马里建设航天发射场的工作，该发射场将为该国提供独立进入轨道的能力。

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