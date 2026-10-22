Туреччина планує інвестувати понад $2 млрд у космос і авіацію — Anadolu Agency

Туреччина планує спрямувати майже 100 млрд турецьких лір, або $2,01 млрд, на розвиток авіаційної та космічної галузей упродовж 2027–2029 років. Це передбачено проєктом центрального державного бюджету на 2027 рік і бюджетним обґрунтуванням, повідомляє Anadolu Agency.

Зростання фінансування

Бюджет турецької програми у сфері космосу та авіації цього року становив $176 млн. У 2027 році його планують збільшити на 181,7% — до $495,7 млн, щоб посилити глобальну конкурентоспроможність країни в цьому секторі.

У 2028 році фінансування має зрости до $616,9 млн, а у 2029 році — до $745 млн. На будівництво, експлуатацію та обслуговування об'єктів повітряного транспорту передбачено $377,3 млн. Інвестиції в авіаційну інфраструктуру, за прогнозом, сягнуть $581,1 млн у 2028 році та $596,2 млн у 2029-му.

Анкара також розраховує прийняти в аеропортах 272 млн пасажирів у 2027 році, зокрема пасажирів прямого транзиту. На 2028 і 2029 роки прогнозують відповідно 282 млн та 291 млн пасажирів.

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Місячна місія та космодром

Кошти для космічного сектору спрямують на Національну космічну програму Туреччини, дослідницьку й випробувальну інфраструктуру, а також комерціалізацію вітчизняних технологій із високою доданою вартістю.

Туреччина готує першу далекокосмічну місячну місію, заплановану на наступний рік. Космічний апарат для неї містить понад 80% місцевих компонентів і має гібридну рухову установку. Апарат уже зібрано та він проходить подальші випробування.

Турецьке космічне агентство також продовжує роботу над створенням космодрому в Сомалі, який має забезпечити країні незалежний доступ на орбіту.

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