Turcja planuje przeznaczyć niemal 100 mld lir tureckich, czyli 2,01 mld dolarów, na rozwój branży lotniczej i kosmicznej w latach 2027–2029. Przewiduje to projekt centralnego budżetu państwa na 2027 rok oraz uzasadnienie budżetowe, podaje Anadolu Agency.

Wzrost finansowania

Budżet tureckiego programu w dziedzinie kosmosu i lotnictwa wyniósł w tym roku 176 mln dolarów. W 2027 roku planowane jest jego zwiększenie o 181,7% — do 495,7 mln dolarów — aby wzmocnić globalną konkurencyjność kraju w tym sektorze.

W 2028 roku finansowanie ma wzrosnąć do 616,9 mln dolarów, a w 2029 roku — do 745 mln dolarów. Na budowę, eksploatację i utrzymanie obiektów transportu lotniczego przewidziano 377,3 mln dolarów. Inwestycje w infrastrukturę lotniczą mają według prognoz osiągnąć 581,1 mln dolarów w 2028 roku i 596,2 mln dolarów w 2029 roku.

Ankara spodziewa się również, że lotniska obsłużą w 2027 roku 272 mln pasażerów, w tym pasażerów tranzytu bezpośredniego. Na lata 2028 i 2029 prognozuje się odpowiednio 282 mln i 291 mln pasażerów.

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Misja księżycowa i kosmodrom

Środki dla sektora kosmicznego zostaną przeznaczone na Narodowy Program Kosmiczny Turcji, infrastrukturę badawczą i testową, a także komercjalizację krajowych technologii o wysokiej wartości dodanej.

Turcja przygotowuje swoją pierwszą misję księżycową w głębokim kosmosie, zaplanowaną na przyszły rok. Statek kosmiczny przeznaczony do tej misji zawiera ponad 80% lokalnie produkowanych komponentów i ma hybrydowy układ napędowy. Pojazd został już zmontowany i przechodzi dalsze testy.

Turecka Agencja Kosmiczna kontynuuje również prace nad utworzeniem kosmodromu w Somalii, który ma zapewnić krajowi niezależny dostęp do orbity.

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