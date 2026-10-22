美国五角大楼负责监督军方负责任使用人工智能的部门，截至2026年2月，在10个编制岗位中仅填补了3个。政府监督机构GAO的一份报告指出了这一情况，Defense News报道。

GAO数据显示，截至2026年4月，美国国防部《负责任人工智能战略》及其实施计划规定的64项措施中，仍有29项尚未完成。人员短缺限制了首席数字与人工智能官办公室（CDAO）采取额外措施落实负责任人工智能的能力。

委员会工作中的问题

GAO还发现，负责任人工智能工作委员会从2024年底至2025年8月期间未举行会议。CDAO代表将这一停顿归因于其他优先事项，包括制定生成式人工智能指导方针，以及参与创建政府范围内的人工智能风险管理资源。

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该委员会于2025年8月恢复开会，但至今仍没有规定其权限和会议频率的正式章程。美国国防部四个组成部门的官员向GAO表示，在停顿期间，他们在实施过程中遇到了一些困难，而更紧密的协作本可对此有所帮助。10个受访组成部门中有6个表示，共享资源和实践将增强其运用负责任人工智能六项原则的能力。

GAO的建议

GAO建议美国国防部解决负责任人工智能部门的人员需求，并批准工作委员会章程。该部门同意这两项建议。同时，CDAO代表表示，在该办公室被划入负责研究与工程事务的国防部副部长架构后进行重组期间，他们预计不会填补空缺职位或增加人员编制。

GAO还敦促国会要求五角大楼落实此前的建议：明确参与人工智能相关活动的组织的职责，并指定责任人，制定识别和管理该领域人员需求的时间表。

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