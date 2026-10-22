在阿拉伯联合酋长国，两名女科学家获得了2026年欧莱雅-联合国教科文组织中东女性科学家计划的资助金。纽约大学阿布扎比分校的Marié Al-Khandawy博士和哈利法大学的Jawaher Al-Hammadi获奖，The National报道。

Al-Hammadi是一名来自沙迦、在阿布扎比长大的博士生。她开发可定制的细胞膜实验室模型，用于研究细胞对不同治疗方法的反应。这名研究人员将合成成分与细胞外囊泡结合——后者是源自细胞的微小颗粒——并将此类膜与电子传感器整合。

她表示，这种方法可能有助于创建能够复现特定细胞类型、疾病，甚至个别患者特征的模型。Al-Hammadi还指出，参与该计划让年轻研究人员有机会提高其工作的知名度、建立国际联系并开展合作。

从空气中获取水的研究

Marié Al-Khandawy是一名在阿联酋出生和长大的叙利亚人，她研究植物适应盐碱和干旱环境的能力。她尤其研究了生长在盐渍盐沼中的Tamarix aphylla树。这种植物会分泌盐溶液，蒸发后形成盐晶体；这些晶体能从空气中捕获水分，即使在相对较低的湿度下也能使其冷凝。

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这名科学家正在研究是否能利用阿联酋大气中的水分，以更低的能耗获取水。未来，她计划建立一项独立的生物启发研究计划——研究自然机制，并将其转化为实用材料和技术。

该计划的其他获奖者

该计划的新一轮评选表彰了六名来自阿拉伯半岛的女研究人员。其他获奖者包括来自沙特阿拉伯的物理学家Alaa Al-Mushaikah、研究抗病毒药物的卡塔尔大学Hadil Zedan、从事疫苗和免疫疗法研究的Aljawhara Al-Rubaie博士，以及研究将废物转化为水和有用材料的阿曼Sara Al-Araimi博士。

欧莱雅-联合国教科文组织中东女性科学家计划于2014年启动。自那以来，该计划已支持69名女科学家，其中包括阿联酋的25人，并为区域研究拨款400万迪拉姆。联合国教科文组织的数据显示，女性占阿拉伯世界科学家的41%。

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