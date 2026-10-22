Cloudflare在PHP编程语言中的关键漏洞被公开披露后，记录到数百万次利用这些漏洞的尝试。Cloudflare首席执行官马修·普林斯表示，在该问题公布后不久，相关活动急剧增加。

利用漏洞的尝试迅速增加

普林斯表示，在公开公告发布前10小时，Cloudflare网络检测到数千次利用这些漏洞的尝试。披露后45分钟内，这一数字增至数万次；两小时内增至数十万次；随后达到数百万次。

据Channel NewsAsia报道，在漏洞信息公布后，欧洲及其他地区的政府网站一度停止运行。网站运营方开始采取措施保护其系统。

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更新与服务限制

PHP开发人员发布了针对这些漏洞的紧急修复程序。他们表示，这些漏洞多年来一直存在于软件中，并且是借助人工智能发现的。他们呼吁所有用户立即更新软件。

日本金融集团三菱UFJ金融集团因紧急安全措施而暂时暂停部分互联网服务。日本首相高市早苗呼吁网站所有者检查是否使用PHP，并为应用修复程序做好准备。日本财务省在实施保护措施期间，也暂时限制了其网站上的部分内容和服务。

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