Cloudflare зафіксувала мільйони спроб експлуатації вразливостей PHP — Channel NewsAsia

Компанія Cloudflare зафіксувала мільйони спроб експлуатації критичних вразливостей у мові програмування PHP після їхнього публічного розкриття. Генеральний директор Cloudflare Меттью Принс повідомив, що активність різко зросла невдовзі після оголошення про проблему.

Стрімке зростання спроб експлуатації

За словами Принса, за 10 годин до публічного оголошення мережа Cloudflare виявила тисячі спроб експлуатації вразливостей. Через 45 хвилин після розкриття їхня кількість зросла до десятків тисяч, протягом двох годин — до сотень тисяч, а згодом сягнула мільйонів.

Як повідомляє Channel NewsAsia, після оприлюднення інформації про вразливості урядові сайти в Європі та інших регіонах тимчасово припинили роботу. Оператори вебресурсів почали вживати заходів для захисту своїх систем.

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Оновлення та обмеження сервісів

Розробники PHP випустили термінові виправлення для вразливостей, які, за їхніми словами, роками залишалися у програмному забезпеченні та були виявлені за допомогою штучного інтелекту. Вони закликали всіх користувачів негайно оновити програмне забезпечення.

Японська фінансова група Mitsubishi UFJ Financial Group тимчасово призупинила частину інтернет-сервісів через екстрені заходи безпеки. Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі закликала власників сайтів перевірити, чи використовують вони PHP, і підготуватися до застосування виправлення. Міністерство фінансів Японії також тимчасово обмежило частину вмісту та послуг на своєму сайті під час упровадження захисних заходів.

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