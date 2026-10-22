Firma Cloudflare odnotowała miliony prób wykorzystania krytycznych luk w języku programowania PHP po ich publicznym ujawnieniu. Dyrektor generalny Cloudflare Matthew Prince powiedział, że aktywność gwałtownie wzrosła wkrótce po ogłoszeniu problemu.

Gwałtowny wzrost prób wykorzystania luk

Według Prince'a na 10 godzin przed publicznym ogłoszeniem sieć Cloudflare wykryła tysiące prób wykorzystania luk. W ciągu 45 minut po ujawnieniu ich liczba wzrosła do dziesiątek tysięcy, w ciągu dwóch godzin — do setek tysięcy, a później osiągnęła miliony.

Jak informuje Channel NewsAsia, po opublikowaniu informacji o lukach rządowe strony internetowe w Europie i innych regionach tymczasowo przestały działać. Operatorzy zasobów internetowych zaczęli podejmować działania mające chronić ich systemy.

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Aktualizacje i ograniczenia usług

Twórcy PHP wydali pilne poprawki dla luk, które, jak twierdzą, pozostawały w oprogramowaniu przez lata i zostały wykryte przy użyciu sztucznej inteligencji. Wezwali wszystkich użytkowników do natychmiastowej aktualizacji oprogramowania.

Japońska grupa finansowa Mitsubishi UFJ Financial Group tymczasowo zawiesiła część usług internetowych z powodu nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa. Premier Japonii Sanae Takaichi wezwała właścicieli stron do sprawdzenia, czy korzystają z PHP, oraz do przygotowania się do zastosowania poprawki. Japońskie Ministerstwo Finansów również tymczasowo ograniczyło część treści i usług na swojej stronie podczas wdrażania środków ochronnych.

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