Компания Cloudflare зафиксировала миллионы попыток эксплуатации критических уязвимостей в языке программирования PHP после их публичного раскрытия. Генеральный директор Cloudflare Мэттью Принс сообщил, что активность резко возросла вскоре после объявления о проблеме.

Стремительный рост попыток эксплуатации

По словам Принса, за 10 часов до публичного объявления сеть Cloudflare обнаружила тысячи попыток эксплуатации уязвимостей. Через 45 минут после раскрытия их количество выросло до десятков тысяч, в течение двух часов — до сотен тысяч, а позднее достигло миллионов.

Как сообщает Channel NewsAsia, после публикации информации об уязвимостях правительственные сайты в Европе и других регионах временно прекратили работу. Операторы веб-ресурсов начали принимать меры для защиты своих систем.

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Обновления и ограничения сервисов

Разработчики PHP выпустили срочные исправления для уязвимостей, которые, по их словам, годами оставались в программном обеспечении и были обнаружены с помощью искусственного интеллекта. Они призвали всех пользователей немедленно обновить программное обеспечение.

Японская финансовая группа Mitsubishi UFJ Financial Group временно приостановила часть интернет-сервисов из-за экстренных мер безопасности. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала владельцев сайтов проверить, используют ли они PHP, и подготовиться к применению исправления. Министерство финансов Японии также временно ограничило часть контента и услуг на своем сайте во время внедрения защитных мер.

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