W Zjednoczonych Emiratach Arabskich dwie naukowczynie otrzymały granty w ramach programu L’Oréal-UNESCO For Women in Science Middle East 2026. Wyróżnienia otrzymały dr Marié Al-Khandawy z New York University Abu Dhabi oraz Jawaher Al-Hammadi z Uniwersytetu Khalifa, podaje The National.

Al-Hammadi jest doktorantką z Szardży, która dorastała w Abu Zabi. Opracowuje laboratoryjne modele błon komórkowych, które można dostosowywać do badania reakcji komórek na różne metody leczenia. Badaczka łączy syntetyczne komponenty z pęcherzykami zewnątrzkomórkowymi — drobnymi cząstkami pochodzącymi z komórek — oraz integruje takie błony z czujnikami elektronicznymi.

Jak zaznaczyła, takie podejście może pomóc tworzyć modele odtwarzające konkretne typy komórek, choroby, a nawet cechy poszczególnych pacjentów. Al-Hammadi dodała również, że udział w programie daje młodym badaczom możliwość zwiększenia widoczności ich pracy, nawiązania międzynarodowych kontaktów i rozpoczęcia współpracy.

Badania nad pozyskiwaniem wody z powietrza

Marié Al-Khandawy, Syryjka urodzona i wychowana w ZEA, bada zdolność roślin do przystosowywania się do słonych i suchych warunków. Badała między innymi drzewo Tamarix aphylla, które rośnie w słonych sabkhach. Roślina wydziela roztwór soli, który po odparowaniu tworzy kryształy soli; wychwytują one wilgoć z powietrza i skraplają ją nawet przy stosunkowo niskiej wilgotności.

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Naukowczyni bada, czy wilgoć obecna w atmosferze ZEA może być wykorzystywana do pozyskiwania wody przy niższych kosztach energetycznych. W przyszłości planuje stworzyć niezależny program badawczy dotyczący bioinspiracji — badania naturalnych mechanizmów i przekształcania ich w praktyczne materiały oraz technologie.

Inne laureatki programu

W nowej edycji programu wyróżniono sześć badaczek z Półwyspu Arabskiego. Wśród pozostałych laureatek znalazły się saudyjska fizyczka Alaa Al-Mushaikah, Hadil Zedan z Uniwersytetu Katarskiego, która bada leki przeciwwirusowe, dr Aljawhara Al-Rubaie, pracująca nad szczepionkami i immunoterapią, a także dr Sara Al-Araimi z Omanu, która bada przetwarzanie odpadów w wodę i użyteczne materiały.

Program L’Oréal-UNESCO For Women in Science Middle East uruchomiono w 2014 roku. Od tego czasu wsparł on 69 naukowczyń, w tym 25 w ZEA, i przeznaczył 4 mln dirhamów na badania regionalne. Według UNESCO kobiety stanowią 41% naukowców w świecie arabskim.

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