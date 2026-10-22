中国科学家研制出100通道光子探测器——《南华早报》

中国科学院上海微系统与信息技术研究所的研究人员开发了一个可探测100多个独立单光子通道的平台。该方案应能在低温条件下稳定运行，并旨在扩展光子量子技术，《南华早报》报道。

如何增加通道数量

这类系统使用超导纳米线单光子探测器。它们能够探测单个光子，但需要冷却至接近绝对零度。通常，信号通过同轴电缆传输到外部，这些电缆会将室温环境中的热量传导至低温腔体。

随着通道数量增加，大量电缆会造成显著的热负荷，增大系统体积及其能耗。此前，标准装置可支持约32个通道。

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上海团队开发了柔性高密度多芯微带线。研究人员称，与传统粗电缆相比，新设计进入系统的热量减少了21倍。

量子网络测试

在为期七天的连续测试中，低温平台的温度一直低于2.1 K。所有通道的系统探测效率均超过80%，误触发率也较低。

为测试这项技术，科学家为五名用户创建了一个用于纠缠态量子分发的全连接网络。其中建立了10条双向量子连接，每条连接上的量子信息传输准确率均超过90%。研究结果于9月底发表在同行评审期刊《Laser & Photonics Reviews》上。

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