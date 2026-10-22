得州数据中心或使污染重回2000年代水平——The Verge

如果所有规划中的数据中心都按照预期的发电结构接入得州电网，这可能在五年内抵消该州十年来在改善空气质量方面取得的成果。休斯敦先进研究中心（HARC）的一份报告作出了这一预测，The Verge对此进行了报道。

排放预测

在这种情景下，电力行业的细颗粒物排放将增加逾三倍。这将是自2006年以来此类污染的最高水平。

促成烟雾形成的氮氧化物（NOx）排放量可能增加136%，并接近2004年的水平。研究人员估计，二氧化碳排放量将比2025年高90%。

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电力来源的选择

HARC根据数据中心能源需求的三种预测，对不同方案进行了建模。部分已宣布的项目可能不会实施；如果将电网供电与利用太阳能和风力发电站进行的现场发电相结合，则可以限制对环境的影响。

在这种情况下，NOx排放量最多可降低十倍。与此同时，由于等待接入电网的时间较长，开发商可能会在数据中心场地直接建设燃气发动机，这可能导致HARC模型中最高的污染水平。

得州拥有26吉瓦已投运和在建的数据中心容量，并且是按这一指标计算的领先市场。根据伍德麦肯兹3月发布的另一份报告，该州还准备接纳的拟议数据中心容量中，由现场直接发电供电的容量将是美国其他任何州的四倍。开发商经常选择效率较低的燃气轮机以加快建设。

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