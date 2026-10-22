Jeśli wszystkie planowane centra danych zostaną podłączone do sieci energetycznej Teksasu przy oczekiwanej strukturze wytwarzania energii, może to w ciągu pięciu lat zniwelować dekadę poprawy jakości powietrza w stanie. Taką prognozę zawiera raport Houston Advanced Research Center (HARC), o którym informuje The Verge.

Prognoza emisji

W tym scenariuszu emisje pyłu drobnego z sektora energetycznego wzrosłyby ponad trzykrotnie. Byłby to najwyższy poziom takiego zanieczyszczenia od 2006 roku.

Emisje tlenków azotu (NOx), które przyczyniają się do powstawania smogu, mogą wzrosnąć o 136% i zbliżyć się do poziomów z 2004 roku. Emisje dwutlenku węgla, według oceny badaczy, byłyby o 90% wyższe niż w 2025 roku.

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Wybór źródeł energii elektrycznej

HARC wymodelował różne warianty na podstawie trzech prognoz zapotrzebowania energetycznego centrów danych. Część zapowiedzianych projektów może nie zostać zrealizowana, a wpływ na środowisko można ograniczyć, łącząc energię elektryczną z sieci z produkcją na miejscu przy użyciu elektrowni słonecznych i wiatrowych.

W takim przypadku emisje NOx mogłyby być nawet dziesięciokrotnie niższe. Jednocześnie budowa silników gazowych bezpośrednio na terenach centrów danych, do której deweloperzy mogą się uciekać z powodu długiego oczekiwania na przyłączenie do sieci, może prowadzić do najwyższych poziomów zanieczyszczenia w modelach HARC.

Teksas ma 26 gigawatów istniejących i budowanych mocy centrów danych oraz jest wiodącym rynkiem pod tym względem. Według odrębnego marcowego raportu Wood Mackenzie stan przygotowuje się również na przyjęcie czterokrotnie większej proponowanej mocy centrów danych zasilanych energią elektryczną wytwarzaną bezpośrednio na miejscu niż jakikolwiek inny stan USA. Deweloperzy często wybierają mniej efektywne turbiny gazowe, aby przyspieszyć budowę.

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