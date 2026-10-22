Chiński startup zajmujący się sztuczną inteligencją DeepSeek pozyskał około 100 mld juanów, czyli 14,98 mld dolarów, w ostatniej rundzie finansowania. Bloomberg News poinformował o tym 22 października, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, pisze Channel NewsAsia.

Inwestorzy rundy

Wśród największych inwestorów rundy Bloomberg wymienił Contemporary Amperex Technology, którą Reuters charakteryzuje jako pioniera w produkcji akumulatorów, a także Tencent Holdings — operatora WeChat. Obie firmy znalazły się wśród największych inwestorów, według Bloomberga.

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Weryfikacja danych

Reuters poinformował, że nie był w stanie niezwłocznie niezależnie zweryfikować doniesienia Bloomberga o finansowaniu DeepSeek. Dlatego informacje o kwocie pozyskanych środków i największych inwestorach opierają się na danych Bloomberga i jego źródłach.

W materiale podano także kurs, według którego jeden dolar amerykański był równy 6,6749 juana chińskiego. Przy takim kursie 100 mld juanów stanowi około 14,98 mld dolarów.

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