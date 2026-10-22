Malezja zakazała urzędnikom korzystania z Waze — Cyprus Mail

Malezja zakazała urzędnikom państwowym korzystania z należącej do Alphabet aplikacji nawigacyjnej Waze. Premier Anwar Ibrahim podjął tę decyzję z powodu obaw o bezpieczeństwo związanych z izraelskim pochodzeniem usługi, informuje Cyprus Mail, powołując się na Reuters.

Decyzja rządu

Biuro premiera oświadczyło, że ograniczenie wprowadzono w celu ochrony informacji rządowych i danych osobowych użytkowników przed ryzykiem nadużyć ze strony izraelskiego reżimu. Anwar Ibrahim powiedział również, że rząd bada potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z korzystaniem z Waze, ponieważ, jak stwierdził, aplikacja podlega izraelskiemu ustawodawstwu.

Główny sekretarz rządu Malezji Shamsul Azri Abu Bakar poinformował w liście kierowników instytucji państwowych, że wszystkim urzędnikom państwowym zakazuje się korzystania z Waze. Dokument datowany na wtorek przewidywał natychmiastowe wykonanie dyrektywy. Autentyczność listu potwierdził urzędnik departamentu premiera.

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Odpowiedź Waze

Waze odrzucił twierdzenia o gromadzeniu wrażliwych informacji rządowych lub możliwości wykorzystywania danych osobowych użytkowników przez jakiekolwiek strony. Przedstawiciel firmy powiedział Reutersowi, że usługa działa zgodnie z rygorystycznymi zasadami prywatności, które chronią dane użytkowników i spełniają globalne prawne standardy ochrony danych.

Premier polecił jako alternatywę TuJu — malezyjską aplikację mapową opracowaną przez Malezyjski Urząd Dróg. Waze zostało założone w Izraelu; usługa wykorzystuje sygnały satelitarne oraz dane przekazywane przez kierowców, aby wyświetlać sytuację na drogach w czasie rzeczywistym. Google, należący do Alphabet, kupił Waze w 2013 roku.

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