Малайзія заборонила держслужбовцям користуватися Waze — Cyprus Mail

У Малайзії державним службовцям заборонили користуватися навігаційним застосунком Waze, що належить Alphabet. Прем’єр-міністр Анвар Ібрагім ухвалив це рішення через занепокоєння безпекою, пов’язані з ізраїльським походженням сервісу, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на Reuters.

Рішення уряду

В офісі прем’єр-міністра заявили, що обмеження запровадили для захисту урядової інформації та персональних даних користувачів від ризику зловживань з боку ізраїльського режиму. Анвар Ібрагім також казав, що уряд вивчає потенційні ризики безпеки, пов’язані з використанням Waze, оскільки, за його словами, застосунок підпадає під дію ізраїльського законодавства.

Головний секретар уряду Малайзії Шамсул Азрі Абу Бакар у листі до керівників державних установ повідомив, що всім держслужбовцям заборонено користуватися Waze. Документ, датований вівторком, передбачав негайне виконання директиви. Автентичність листа підтвердив посадовець відомства прем’єр-міністра.

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Відповідь Waze

У Waze відкинули твердження про збирання чутливої урядової інформації або можливість використання персональних даних користувачів будь-якими сторонами. Представник компанії заявив Reuters, що сервіс діє за суворими політиками конфіденційності, які захищають дані користувачів і відповідають глобальним правовим стандартам захисту даних.

Прем’єр-міністр рекомендував як альтернативу TuJu — малайзійський картографічний застосунок, розроблений Управлінням автомобільних доріг Малайзії. Waze заснували в Ізраїлі; сервіс використовує супутникові сигнали та дані, які водії передають для відображення дорожньої ситуації в реальному часі. Google, що належить Alphabet, придбав Waze у 2013 році.

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