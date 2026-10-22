马来西亚禁止公务员使用Waze——《塞浦路斯邮报》

马来西亚禁止公务员使用Alphabet旗下的导航应用Waze。总理安瓦尔·易卜拉欣因对该服务的以色列背景存在安全担忧而作出这一决定，《塞浦路斯邮报》报道，并援引路透社消息。

政府决定

总理办公室表示，实施这一限制是为了保护政府信息和用户个人数据，免遭以色列政权滥用的风险。安瓦尔·易卜拉欣还表示，政府正在研究与使用Waze相关的潜在安全风险，因为据他所说，该应用受以色列法律管辖。

马来西亚政府首席秘书沙姆苏尔·阿兹里·阿布·巴卡尔在致政府机构负责人的信中表示，所有公务员均被禁止使用Waze。这份标注为周二的文件要求立即执行该指令。总理署的一名官员确认了该信件的真实性。

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Waze的回应

Waze否认了其收集敏感政府信息，或任何一方可能使用用户个人数据的说法。该公司发言人向路透社表示，该服务遵循严格的隐私政策，以保护用户数据，并符合全球数据保护法律标准。

总理推荐由马来西亚公路局开发的马来西亚地图应用TuJu作为替代方案。Waze创立于以色列；该服务利用卫星信号和驾驶员提供的数据，实时显示道路状况。Alphabet旗下的Google于2013年收购了Waze。

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