由于广泛使用的网络技术 PHP 存在严重漏洞，德国众多政府机构、医院、大学、警方和在线服务的网站暂时无法访问。德国联邦信息安全办公室（BSI）警告称，攻击者可能利用该问题控制服务器或获取敏感数据，据《The Local Germany》报道。

哪些服务受到影响

柏林官方门户网站 berlin.de 的部分内容，以及医院、大学和警方的网站均无法访问。柏林警方还报告称，用于在线提交报案的 Internetwache 服务出现中断。

到周四早晨，在安装紧急更新后，许多资源已恢复运行。特别是，莱茵兰-普法尔茨州、萨尔州和图林根州的部分服务重新可用，北莱茵-威斯特法伦州的数项警方在线服务也恢复访问。与此同时，该州部分大型网站仍无法访问。

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未修复系统面临的风险

BSI 副主席托马斯·卡斯珀斯表示，目前没有证据表明这项漏洞造成了重大损害。不过，相关机构警告称，未更新的系统仍面临风险，而保护所有受影响网站可能需要数月时间。

法国、比利时和荷兰也记录到了服务中断。Wikipedia 和 Pokémon 应用程序的用户被警告，访问服务时可能出现问题。大多数用户无需采取任何行动，因为问题出在网站服务器上，而非手机或电脑上。

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