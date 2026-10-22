TechCrunch：Uber向全部3万名员工提供ChatGPT Work

Uber已向其约3万名员工组成的全球团队部署企业级人工智能工具ChatGPT Work。TechCrunch报道称，Uber与OpenAI扩大了合作关系。

从试点项目到整个公司

Uber此前曾与1,000名员工测试ChatGPT Work。财务、运营和产品部门的员工参与了试点。Uber工程副总裁苏曼特·苏库马尔表示，约80%的早期用户并非工程师。

在测试期间，该工具被用于分析复杂的运营数据、寻找趋势并准备建议。员工还为不同市场和语言本地化培训材料，并为日常工作任务创建个性化交互式仪表板。

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团队将自行寻找应用场景

Uber计划跟踪员工将如何使用ChatGPT Work、他们将开发哪些工作流程，以及这是否有助于提高工作效率。该公司未披露大规模部署该工具的成本。

苏库马尔表示，Uber希望为团队提供试验人工智能的空间。此前，该公司将30名人工智能工程师与不同部门的团队配对，并给了他们两周时间来自动化工作中的关键部分。Uber称，OpenAI与该公司密切合作，共同完成ChatGPT Work的集成。

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