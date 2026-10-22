Uber надав ChatGPT Work усім 30 тисячам працівників — TechCrunch

Uber розгорнув корпоративний інструмент штучного інтелекту ChatGPT Work для всієї своєї глобальної команди — близько 30 тисяч працівників. Про розширення партнерства Uber та OpenAI повідомляє TechCrunch.

Від пілотного проєкту до всієї компанії

Раніше Uber тестував ChatGPT Work із тисячею співробітників. У пілоті брали участь працівники фінансового, операційного та продуктового підрозділів. За словами віцепрезидента Uber з інженерії Суманта Сукумара, приблизно 80% ранніх користувачів не були інженерами.

Під час тестування інструмент застосовували для аналізу складних операційних даних, пошуку тенденцій і підготовки рекомендацій. Також працівники локалізували навчальні матеріали для різних ринків і мов та створювали персоналізовані інтерактивні панелі для щоденних робочих завдань.

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Команди самі шукатимуть сценарії застосування

Uber планує відстежувати, як працівники використовуватимуть ChatGPT Work, які робочі процеси вони розроблятимуть і чи допомагає це працювати ефективніше. Компанія не розкрила витрати на масштабне впровадження інструменту.

Сукумар заявив, що Uber хоче надати командам простір для експериментів із ШІ. Раніше компанія об'єднала 30 інженерів зі штучного інтелекту з командами в різних підрозділах і дала їм два тижні на автоматизацію ключових частин роботи. OpenAI, за даними Uber, тісно співпрацювала з компанією над інтеграцією ChatGPT Work.

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