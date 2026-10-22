Uber wdrożył korporacyjne narzędzie sztucznej inteligencji ChatGPT Work dla całego swojego globalnego zespołu, liczącego około 30 tys. pracowników. O rozszerzeniu partnerstwa Ubera i OpenAI informuje TechCrunch.

Od projektu pilotażowego do całej firmy

Uber wcześniej testował ChatGPT Work z tysiącem pracowników. W pilotażu uczestniczyli pracownicy działów finansów, operacji i produktu. Według wiceprezesa Ubera ds. inżynierii Sumantha Sukumara około 80% pierwszych użytkowników nie było inżynierami.

Podczas testów narzędzie wykorzystywano do analizowania złożonych danych operacyjnych, wyszukiwania trendów i przygotowywania rekomendacji. Pracownicy lokalizowali również materiały szkoleniowe dla różnych rynków i języków oraz tworzyli spersonalizowane interaktywne panele do codziennych zadań zawodowych.

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Zespoły same będą szukać scenariuszy zastosowania

Uber planuje śledzić, jak pracownicy będą korzystać z ChatGPT Work, jakie procesy robocze opracują oraz czy pomaga im to pracować efektywniej. Firma nie ujawniła kosztów wdrożenia narzędzia na dużą skalę.

Sukumar oświadczył, że Uber chce zapewnić zespołom przestrzeń do eksperymentów z AI. Wcześniej firma połączyła 30 inżynierów sztucznej inteligencji z zespołami w różnych działach i dała im dwa tygodnie na automatyzację kluczowych części pracy. Według Ubera OpenAI ściśle współpracowało z firmą nad integracją ChatGPT Work.

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