Uber развернул корпоративный инструмент искусственного интеллекта ChatGPT Work для всей своей глобальной команды — около 30 тысяч сотрудников. О расширении партнерства Uber и OpenAI сообщает TechCrunch.

От пилотного проекта до всей компании

Ранее Uber тестировал ChatGPT Work с тысячей сотрудников. В пилоте участвовали работники финансового, операционного и продуктового подразделений. По словам вице-президента Uber по инженерии Суманта Сукумара, около 80% ранних пользователей не были инженерами.

Во время тестирования инструмент использовали для анализа сложных операционных данных, поиска тенденций и подготовки рекомендаций. Сотрудники также локализовали учебные материалы для разных рынков и языков и создавали персонализированные интерактивные панели для ежедневных рабочих задач.

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Команды сами будут искать сценарии применения

Uber планирует отслеживать, как сотрудники будут использовать ChatGPT Work, какие рабочие процессы они будут разрабатывать и помогает ли это работать эффективнее. Компания не раскрыла расходы на масштабное внедрение инструмента.

Сукумар заявил, что Uber хочет предоставить командам пространство для экспериментов с ИИ. Ранее компания объединила 30 инженеров по искусственному интеллекту с командами в разных подразделениях и дала им две недели на автоматизацию ключевых частей работы. По данным Uber, OpenAI тесно сотрудничала с компанией над интеграцией ChatGPT Work.

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