Uber предоставил ChatGPT Work всем 30 тысячам сотрудников — TechCrunch
Uber развернул корпоративный инструмент искусственного интеллекта ChatGPT Work для всей своей глобальной команды — около 30 тысяч сотрудников. О расширении партнерства Uber и OpenAI сообщает TechCrunch.
От пилотного проекта до всей компании
Ранее Uber тестировал ChatGPT Work с тысячей сотрудников. В пилоте участвовали работники финансового, операционного и продуктового подразделений. По словам вице-президента Uber по инженерии Суманта Сукумара, около 80% ранних пользователей не были инженерами.
Во время тестирования инструмент использовали для анализа сложных операционных данных, поиска тенденций и подготовки рекомендаций. Сотрудники также локализовали учебные материалы для разных рынков и языков и создавали персонализированные интерактивные панели для ежедневных рабочих задач.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Команды сами будут искать сценарии применения
Uber планирует отслеживать, как сотрудники будут использовать ChatGPT Work, какие рабочие процессы они будут разрабатывать и помогает ли это работать эффективнее. Компания не раскрыла расходы на масштабное внедрение инструмента.
Сукумар заявил, что Uber хочет предоставить командам пространство для экспериментов с ИИ. Ранее компания объединила 30 инженеров по искусственному интеллекту с командами в разных подразделениях и дала им две недели на автоматизацию ключевых частей работы. По данным Uber, OpenAI тесно сотрудничала с компанией над интеграцией ChatGPT Work.