В Германии из-за критической уязвимости в широко используемой веб-технологии PHP временно стали недоступны многочисленные сайты государственных учреждений, больниц, университетов, полиции и онлайн-сервисов. Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии (BSI) предупредило, что злоумышленники могут использовать проблему для получения контроля над серверами или доступа к конфиденциальным данным, сообщает The Local Germany.

Какие сервисы пострадали

Часть официального портала Берлина berlin.de, а также сайты больниц, университетов и полиции были недоступны. Берлинская полиция также сообщала о перебоях в работе онлайн-сервиса Internetwache для подачи заявлений.

К утру четверга многие ресурсы возобновили работу после установки экстренных обновлений. В частности, вновь стали доступны некоторые сервисы в Рейнланд-Пфальце, Сааре и Тюрингии, а также несколько полицейских онлайн-сервисов в Северном Рейне-Вестфалии. В то же время часть крупных сайтов в этой земле оставалась недоступной.

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Риск для неисправленных систем

По словам вице-президента BSI Томаса Касперса, в настоящее время нет доказательств значительного ущерба, связанного с этой уязвимостью. Однако учреждения предупреждают, что системы без обновлений по-прежнему находятся под угрозой, а защита всех затронутых сайтов может занять месяцы.

Перебои также зафиксировали во Франции, Бельгии и Нидерландах. Пользователей Wikipedia и приложений Pokémon предупредили о возможных проблемах с доступом к сервисам. Большинству пользователей не нужно предпринимать никаких действий, поскольку проблема возникла на серверах сайтов, а не на телефонах или компьютерах.

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